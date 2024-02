Rosa Bazzi è analfabeta? Facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tecnicamente,non è, tuttavia, la donna ha finito il suo percorso scolastico con la licenza elementare, senza mai andare oltre. Nonostante in Italia l’obbligo di studio per i nati nel 1963 come, prevedesse la licenza di scuola media inferiore o una frequenza di 8 anni di studio al compimento dei 15 anni. Questo è già indice di una persona cresciuta in un ambiente familiare non particolarmente stimolante, se non addirittura sminuente.quindi sa leggere e scrivere ma solo in maniera rudimentale. Negli anni di reclusione, poi, questa pur piccola capacità si sarebbe ulteriormente ridotta, per l’avvocato della donna, Fabio Schembri. Proprio a questo elemento si è connesso il team di esperti chiamati dai legali die del marito, ...