Roma | un nuovo centro per la cura dell’enuresi nei bambini

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Unper aiutaree genitori ad affrontare nel migliore dei modi l'annoso problema dell'enuresi, più noto come la "pipì a letto". La Fondazione Policlinico universitario campus bio-medico diha inaugurato oggi ilper ladel bambino con enuresi e altri disordini minzionali, un ambulatorio totalmente dedicato a questo problema. Secondo una ricerca, infatti, il 15% deitra i cinque e i sei anni soffre di enuresi, cioè non controlla la pipì e bagna involontariamente il letto: anche se non si tratta una patologia, può essere causa di problemi psicologici, riducendo l’autostima e limitando la sua vita sociale. Ilnato dalla Fondazione Policlinico universitario ...

