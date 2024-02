Roma | saluti romani e rito del «presente» alla commemorazione per Mikis Mantakas – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Aè successo di nuovo. Dopo il raduno per le vittime di via Acca Larenzia dello scorso gennaio con braccia tese edel, con 19 indagati, qualche chilometro più a nord, in piazza Risorgimento, si è svolta un’altradi estrema destra. I militanti si sono dati appuntamento davantisezione del Movimento sociale italiano in via Ottaviano, dove il 28 febbraio 1975 fu ucciso lo studente universitario greco, attivista del Fronte d’azione nazionale (Fuan). E qui, come avvenuto negli altri raduni di matrice fascista, i militanti hanno più volte fatto il gesto del salutono, con il braccio destro testo in alto, eseguendo poi ildel «», una sorta di appello che ...