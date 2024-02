Roma | sacerdote trovato morto dentro una cabina per fototessere

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unè statoall’interno di unaperin via di Tor Sapienza, periferia est di. Secondo le prime informazioni, la vittima è un prete ortodosso di 66 anni e di nazionalità cecoslovacca. Con ogni probabilità èper cause naturali, mentre si stava scattando una fotografia all’interno della. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Sapienza. A segnalare la strana presenza al 112 sarebbero stati alcuni passanti. Le forze dell’ordine hannoilgià. Il cadavere è stato affidato dall’autorità giudiziaria ai confratelli della Chiesa di via San Pellegrino. Sul corpo, quindi, non sarà effettuata l’autopsia. Come ...

