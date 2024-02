Roma ritira la candidatura per i Mondiali di Atletica 2027

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe,la suaper idi. La decisione comunicata dalla Fidal riflette l’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto con le altre città candidate.: le parole di Onorato L’assessore diCapitale ai grandi eventi, turismo, moda L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Governo Meloni non ha garantito le necessarie coperture economiche e quindi l'Italia è stata costretta a ritira re la candidatura di Roma ad ospitare i ... (fanpage)

Mondiali di atletica a Roma, storia di una candidatura grottesca: la politica si ritira sul più bello (e non ha il coraggio di dirlo): Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. I cookie, gli identificatori del dispositivo o altre informazioni possono essere archiviati o reperiti sul dispositivo ...ilfattoquotidiano

Ritiro della candidatura di Roma per i Mondiali di Atletica, Onorato: “Meloni come la Raggi”: La nota della Fidal: “La decisione è conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto” ...ilfaroonline

Mondiali Atletica 2027: Roma ritira candidatura. L'Italia costretta alla rinuncia. Ecco dove saranno organizzati: Mondiali Atletica 2027: Roma ritira candidatura. L'Italia è costretta alla rinuncia per assenza dei requisiti. Ecco dove saranno organizzati.news.superscommesse