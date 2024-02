Roma | filobus in fiamme su via Nomentana | nessun ferito

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 feb. - (Adnkronos) - Undella linea 80 ha preso fuoco questa mattina in via. Alle 8.00 circa la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato la sul posto una squadra. L'autista del bus aveva autonomamente fatto scendere i viaggiatori, pertanto al momento non risultano feriti. La squadra ha provveduto prontamente allo spegnimento a delimitato la zona di intervento.

