Roma | emergenza sicurezza all’Esquilino | Lega porta questione in Campidoglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’arriva anche al: ecco l’intervento dellaal Consiglio Comunale di. Fabrizio Santori solleva i problemi dellanel Consiglio Comunale – Ilcorrieredellacitta.comL’che oggi vive il Centro Storico di, e in particolare lo storico quartiere dell’Esquilino, ha raggiunto il. A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale Fabrizio Santori, il capogruppo dellache più volte aveva punzecchiato il sindaco Roberto Gualtieri sulle molteplici problematiche di. Con l’avvicinamento del Giubileo, i problemi di ordine pubblico in questo ...

di Durante la pandemia, gli adolescenti costretti a stare chiusi in casa passavano il loro tempo a chattare, a pubblicare foto sui social, a navigare in ... (ilrestodelcarlino)

Una sentenza del Tar del Lazio ha infatti ha annullato il provvedimento per la fornitura di 244 autobus alimentati a metano. Insomma, nuovi bus il trasporto ... (fanpage)

Crollo dell'ex Lazzaretto, ripristinata la normale viabilità in via Roma: prospicente via Roma, le opere di consolidamento provvisorio, con adeguato puntellamento. Ringrazio, inoltre, la Polizia Locale che ha puntualmente gestito l’emergenza e le problematiche che ...brindisireport

Viabilità: riprende domattina alle ore 9 la normale circolazione veicolare su via Roma: prospicente via Roma, le opere di consolidamento provvisorio, con adeguato puntellamento. Ringrazio, inoltre, la Polizia Locale che ha puntualmente gestito l'emergenza e le problematiche che ...osservatoriooggi

E’ sempre più emergenza carceri: 23 morti dall’inizio dell’anno: Roma – E’ sempre più emergenza carceri. A testimoniarlo i recenti fatti di cronaca, i quali hanno evidenziato le criticità presenti all’interno dei penitenziari. Su tutte quelle che concernono la ...rivieraoggi