Roma | bus ATAC a fuoco | autista-eroe mette in salvo i passeggeri | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Paura stamattina per l‘incendio di un filobus in via Genova. L’allarme è scattato intorno alle 8 nella Sala Operativa dei Vigili deldi. bus ain– ilcorrieredellacitta.comLa corsa dei Vigili delAd accorrere è stata la squadra 1A che ha raggiunto immediatamente via Genova in Via Nomentana 261, che si sono trovati di fronte al filobus della linea 90 in fiamme. Nel momento in cui si è reso conto che il mezzo stava prendendo, l’non ha perso tempo e ha provveduto tempestivamente all’evacuazione dei viaggiatori. Iniziativa provvidenziale che ha evitato conseguenze per iche, all’arrivo dei soccorsi, ...