Roma | blitz dei Carabinieri contro lo spaccio | 15 arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024- Idel Comando Provinciale dihanno eseguito una serie dilli antidroga, dai quartieri del centro alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di, di 15 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti. Nel quartiere Nuovo Salario, in via Monte Cervialto, inel Nucleo Operativo della CompagniaMonte Sacro hanno arrestato un 32enneno, già noto alle forze dell’ordine, notato mentre cedeva in cambio di denaro, sostanza stupefacente ad un acquirente. Bloccato e perquisito, il 32enne è stato trovato in possesso di 37 involucri di cocaina e la somma contante di 40 euro. In piazza dei Cinquecento, i ...