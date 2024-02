Rogo in un deposito di materie plastiche nel Milanese [VIDEO]

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - A fuoco ildell'azienda Arcadia (che tratta materiale plastico) in via Guido Rossa a Trucazzano, nel. Sul posto stanno lavorando nove squadre dei vigili del fuoco di Milano, Monza e Bergamo. Dai primi rilievi dei soccorritori non ci sarebbero persone coinvolte nell'incendio del magazzino. I pompieri stanno cercando di contenere e circoscrivere ilevitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe. I tecnici di primo intervento dell'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, si stanno recando a Trucazzano. Nelle prossime ore il gruppo che si occupa della rilevazione della contaminazione dell'aria svolgerà accertamenti per verificare la tossicità della grande nube che si è sprigionata.

