Rocco Siffredi | “Sono stato orgogliosamente uomo oggetto | ma ho pagato un caro prezzo”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “unper la donna e non lo dico con vanità, ma a testa alta. Per avere tutto questo houn”. Queste le parole di, che ha presentato in anteprima a Berlino ‘Supersex’, la serie con protagonista Alessandro Borghi che ripercorre la vita del pornodivo e che sbarcherà su Netflix dal prossimo 6 marzo. A riportare le parole del re dell’hard è Novella 2000, che racconta di uncommosso per la serie tra le più chiacchierate del momento. Nei panni del pornoattore Borghi, che ha rivelato come le difficoltà principali sul set siano state di tipo “emotivo: mi chiedevo sempre sesi sarebbe ...