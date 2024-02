RISCHI E PERICOLI DEL TRADING ONLINE

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Idelle piattaforme diOrmai, si sente parlare continuamente del cosiddetto “”, che consiste nel comprare e vendere prodotti finanziari al fine di ottenere un profitto, il tutto tramite Internet. Anche se i vantaggi offerti dalle piattaforme disono parecchi, molti sono iai quali si può andare incontro quando se ne fa uso, per cui diventa fondamentale capire come muoversi al fine di sfruttarne tutte le potenzialità. Pertanto, non si devono sottovalutare iche queste piattaforme dipossono comportare, i principali dei quali sono: La sicurezza informatica, dal momento che nelle piattaforme di ...