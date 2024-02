Riqualificazione edilizia Scuole italiane in ritardo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) C'è una preoccupante fase di stallo nelladelle, complice la faticosa attuazione dei progetti previsti grazie alle risorse del PNRR, con oltre il 40% degli interventi bloccati già nella loro fase iniziale. Al netto di alcuni casi virtuosi, come Trento, Bolzano o la Carducci-Purgotti di Perugia, è importante sottolineare come persista un netto divario a livello geografico, così come appaia troppo lenta la transizione ecologica. È quanto emerge dal XXIII report Ecosistema Scuola di Legambiente, presentato in occasione della giornata internazionale dell’educazione, con dati relativi al 2022 sullo stato di salute di 6.343 edifici scolastici, di competenza di 93 comuni capoluogo di provincia (l'85% dei 110 esistenti), frequentati da oltre 1,2 milioni di studenti. I numeri peggiori si ...

Rigenerazione urbana e recupero edilizio, via libera anche a Formia: "Arriva a conclusione, dopo lungo iter di approvazione e con il beneplacito regionale, l’art. 5 della Legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017, n. 7 ...h24notizie

Lercara, dopo i lavori di Riqualificazione consegnata l'area polisportiva dell'istituto Alfonso Giordano: dopo i lavori di Riqualificazione e accessibilità, finanziati per oltre 600 mila euro con fondi dell’Ufficio Speciale edilizia Scolastica e Universitaria dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e ...palermotoday

Imperia: nuovi alloggi per anziani in via Pirinoli. Arte e Regione presentano progetto pilota per l’edilizia sostenibile/Foto e Video: Nella partnership anche l'Università di Genova, per creare a Imperia un centro per la formazione di professionisti, tecnici e studenti sull'edilizia sostenibile ...imperiapost