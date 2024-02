Ripristino delle paludi e “indice delle farfalle” | l’Ue approva la mazzata ai trattori

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il Parlamento Ue ha dato l’ennesima dimostrazione di essere ostaggio dell’ideologia green e farne le spese sarà come sempre il mondo agricolo. Ieri è stato infattito, in sessione plenaria a Strasburgo, l’accordo sulla legge suldella natura, così come uscita dal trilogo. Il via libera è giunto con 329 voti a favore, 275 contro e 24 astenuti e con il no alle proposte dell’Ecr di rigettare la proposta della Commissione e di poterla emendare. Tra i voti contrari anche quelli del Ppe, partito della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a testimonianza dell’integralismo della legge-colonna del Green Deal tanto caro ai Verdi e ai vari talebani della sinistra. La legge suldella naturata dal Parlamento Ue rientra nella sfera degli interventi mirati a danneggiare il ...