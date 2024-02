Riforma dell’intelligence Ecco cosa dicono Mantovano e Guerini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È “in corso una doverosa riflessione pre-politica” che ha coinvolto istituzioni e accademici sullaitaliana, ha spiegato, rispondendo a una domanda di Formiche.net, il sottosegretario Alfredo, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, alla presentazione della Relazione annuale 2023 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, pubblicata oggi dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Tuttavia, la materia così delicata “esige di rispettare i tempi” della riflessione, ha aggiunto sottolineando che non c’è “mai stato alcun articolato”. Hanno preso parte all’evento a Palazzo Dante anche Lorenzo, presidente del Copasir, Elisabetta Belloni, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e i direttori delle due agenzie ...