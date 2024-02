Ridurre le auto non gli autovelox | Salvini sbaglia ma anche agli amministratori manca coraggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ciò che caratterizza l’Italia rispetto al resto d’Europa in materia di traffico e mobilità sono tre fattori strutturali: un tasso di motorizzazione più elevato rispetto alla media europea, livelli di inquinamento atmosferico più elevati, e un tasso di inadeguatezza (politicamente trasversale) ad affrontare le questioni cruciali altrettanto superiore rispetto alla media continentale. Mentre altrove si lavora perla quantità dicircolanti, noi ci limitiamo a litigare sui limiti di velocità, come negli anni Cinquanta. Prendiamo l’ultima uscita del ministro: ha annunciato l’emanazione di un decreto per uniformare a livello nazionale i criteririzzativi per installare glivelox lungo la rete stradale. Secondo, occorre evitare l’installazione degli ...