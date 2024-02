Ricordate Flavia e Gianmarco di C’è posta per te? A un mese dalla puntata l’annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A “C’èper te” unfa è andata in scena la storia di. Il ragazzo ha provato a recuperare il rapporto con la ex fidanzata che da anni è caratterizzato da alti e bassi e una rottura che sembrava definitiva: “La prima cosa che voglio dirti è scusa per quello che ti ho fatto e per come ti ho fatta star male”, aveva esordito il 28enne dopo l’apertura della famosa busta.avrebbe voluto chiedere scusa anche ai genitori diche però non avevano accettato l’invito. “Ho voglia di costruire una famiglia insieme a te”, aveva detto ancora il ragazzo rivolgendosi alla fidanzata, seduta dall’altra parte della busta. All’origine della rottura c’era stata la fine della convivenza, nata per la mancanza di un allaccio del ...