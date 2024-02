Riassunto | SES comunica i risultati finanziari e commerciali relativi al quarto trimestre e all’intero anno 2023; fornisce una previsione per il 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La prima azienda al mondo ad avviare lo sviluppo congiunto di campioni B nel settore automotive per batterie ricaricabili al litio metallico. Il focus è su campioni B di veicoli elettrici e sul funzionamento di linee di campioni B insieme a JDA Partners. È in corso la creazione di una linea di produzione di batterie ricaricabili al litio metallico UAM e la spedizione del primo lotto di celle UAM ai clienti dato che la UAM è un trampolino di lancio ai veicoli elettrici. Migliora l’accuratezza delle previsioni di incidenti basate su Avatar AI. BOSTON–(BUSINESS WIRE)–SES AI Corporation (NYSE: SES), una delle principali aziende di livello internazionale nello sviluppo e produzione di batterie ricaricabili al litio metallico ad alte prestazioni per veicoli elettrici, mobilità aerea urbana (UAM, Urban Air Mobility) e altre applicazioni, oggi ha annunciato i...