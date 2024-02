Riassunto | ReNAgade Therapeutics nomina Joe Bolen in qualità di Chief Science Innovation Officer

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–, un’azienda impegnata a liberare il potenziale illimitato dei farmaci basati sull’RNA, ha annunciato oggi che Joe, Partner esecutivo di MPM BioImpact, ex Direttore scientifico di PureTech Health ed ex Presidente della divisione di ricerca e sviluppo di Moderna, sarà il primodell’azienda. “Joe è uno scienziato precursore e un esperto nello sviluppo di farmaci che offrirà ala sua esperienza maturata in oltre quarant’anni di attività in ambito oncologico e immunologico”, ha affermato Amit D. Munshi, CEO di. “In questa posizione recentemente creata, Joe fornirà consulenza all’azienda ...