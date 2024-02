Riapertura GPS | aggiornamento terza fascia ATA | deroga dimensionamento ed esonero vicari DS Legge Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lo scorso 21 febbraio, il Decreto, varato dal governo lo scorso 29 dicembre, è diventatodello Stato. Il provvedimento definitivo è stato pubblicato in. L'articolo .

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre il decreto Milleproroghe , decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, contenente disposizioni urgenti in materia ... (orizzontescuola)

Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul Decreto legge Milleproroghe. La seduta proseguirà con l'esame degli ordini del giorno, quindi con ... (orizzontescuola)

Il Senato ha dato il via libera al Decreto milleproroghe nella serata del 21 febbraio. L'approvazione arriva dopo l'ok della Camera. Adesso si attende il ... (orizzontescuola)

Riapertura GPS e aggiornamento GAE 2024, il MIM accelera sulle date per le domande: Aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e delle GPS, le tempistiche previste per la presentazione delle domande.scuolainforma

Milleproroghe, senatore Rosa (Fratelli d'Italia): "Basta fondi a pioggia. Aiuti a chi ne ha bisogno":

Mutui, tasse e autostrade: cosa cambia con l'approvazione del decreto milleproroghe: