Rete fantasma in Copa del Rey | nessuno può farci nulla | in Spagna non esiste la Gol-Line Technology

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Durante la semifinale didel Rey tra Real Sociedad e Maiorca, al 5° minuto dei supplementari non è stato concesso un gol ai padroni di casa, poi eliminati ai rigori: arbitro e VAR hanno deciso che la palla non avesse superato del tutto laa di porta ma non c'è alcuna immagine che lo confermi senza ombra di dubbio. Così è scoppiata la polemica per l'assenza della Gol: laè l'unica Nazione ad essersi opposta.