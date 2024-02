Restyling San Siro | WeBuild | “Lavori da giugno ad agosto”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha il piano per ristrutturare Sansenza impattare sulla stagione di Milan e Inter. Il colosso delle costruzioni, incaricato dal Comune di Milano di presentare uno studio di fattibilità suldell’impianto, è intervenuto per voce del direttore generale, Massimo Ferrari, in un’intervista a Rai Sport. “Lavorare sostanzialmente daad, chiedendo al limite di spostare una partita, l’ultima o la prima, se necessario”, ha spiegato il dg. “Per aumentare le entrate” delle due società “bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio”, ha aggiunto Ferrari. Un lavoro stimato in due anni, che permetterà quindi a Milan e Inter di non traslocare. Lo scorso 22 febbraio il Sindaco Sala, dopo ...

Milan e Inter incontreranno domani il Sindaco di Milan o per il progetto di Restyling dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro . Le ultime (pianetamilan)

Di seguito la nota ufficiale pubblicata da Palazzo Marino dopo l'incontro in mattinata con Inter e Milan per presentare il progetto di restyling ... (calciomercato)

PALOSCO (BG), ASSESSORE TERZI: RIQUALIFICATO IL CENTRO STORICO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA: I lavori di Restyling hanno interessato in particolare via San Lorenzo, via Umberto I, piazza Manzoni e piazza Castello, per un importo complessivo di 361.000 euro quasi interamente finanziato da ...mi-lorenteggio

Bari, nel Parco della legalità del San Paolo arrivano le nuove giostrine: "Lavori terminati, consegna nei prossimi giorni": È quasi terminato il cantiere - iniziato il 15 gennaio scorso - per il Restyling della zona giostrine nel giardino del quartiere San Paolo, che ospita anche il mercato settimanale del venerdì. Ad ...bari.repubblica

Restyling San Siro, Webuild: «Lavori solo in estate e per un minimo di due anni»: La multinazionale italiana specializzata Webuild ha ottenuto tre mesi di tempo entro i quali dovrà presentare il proprio piano di fattibilità in vista di una ristrutturazione di San Siro, che permetta ...calcioefinanza