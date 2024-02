Resta in carcere lo studente arrestato per la violenza sessuale all’Alcatraz | ma lui nega | “Era consenziente”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il 20enne arto il 24 febbraio perdeve rimanere in. Secondo il gip avrebbe approfittato della "poca lucidità" di unassa americana conosciuta alla discoteca Alcatraz di Milano per abusare di lei.

Deve resta re in carcere lo studente di 19 anni ar resta to il 24 febbraio con l'accusa di Violenza sessuale aggravata nei confronti di una studente ssa americana ... (ilgiorno)

Perri e Benassi: "In carcere tante difficoltà, ma c’è l’impegno per migliorare le condizioni": Consiglieri comunali e autorità visitano carcere con associazione Nessuno Tocchi Caino. Direttrice illustra problemi strutturali, ma impegno per miglioramenti è evidente.ilrestodelcarlino

Menfi, “fece prostituire la figlia minorenne”: mamma Resta in carcere: Avrebbe fatto prostituire la figlia minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa nei confronti di una mamma di Menfi di essere affidata in prova ...scrivolibero

Ascolta il podcast del Fatto di domani: NETANYAHU Resta SORPRESO, PER HAMAS L’ANNUNCIO “È PREMATURO ... l’entità politico-militare sostenuta dall’Iran. Denis Verdini torna in carcere. È stato trasferito stamattina nel carcere di Sollicciano ...ilfattoquotidiano