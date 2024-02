Repubbliche Marinare. Ecco il Comitato cittadino. Appuntamento a Genova

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il nuovoche rappresenterà Pisa all’Antica Regata delleè realtà. La nomina è stata formalizzata ieri, in vista della partecipazione del Galeone Rosso all’edizione numero 69 che si svolgerà ail prossimo 15 settembre. I membri delsono stati presentati dagli assessori del Comune di Pisa Filippo Bedini e Frida Scarpa. "Questo organismo è la naturale estensione dell’amministrazione - dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa -. Ci aiuta attraverso l’esperienza di carattere storico e culturale, ma anche sotto l’aspetto sportivo per organizzare eventi e mantenere i rapporti con le altre. C’è molto da fare sia dal punto di vista sportivo, ma anche sotto l’aspetto degli ...

Hanno vissuto per decenni in una bolla che si è andata via via sgonfiando. Genova vedova del capitalismo di stato, ogni anno perde migliaia... Contenuto a ... (ilfoglio)

QS - Pisa, all’Arena un nuovo esame. Big match contro il Venezia per dare una svolta alla stagione: "Pisa, all’Arena un nuovo esame. Big match contro il Venezia per dare una svolta alla stagione", titola il Quotidiano Sportivo. I.tuttob

Pisa all’Arena, un nuovo esame. Big match contro il Venezia per dare una svolta alla stagione: Una sfida tra "Repubbliche Marinare" quella tra Pisa e Venezia, separate da 15 punti in classifica. I lagunari, proiettati in lotta per la promozione diretta, i nerazzurri invece alla ricerca di punti ...msn

I cinque motivi per non perdere Pisa-Venezia: DERBY' MARINARO - Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria per 2-0 e la sconfitta di Parma, ecco un altro derby delle Repubbliche Marinare tra i nerazzurri e gli arancioneroverdi. Il Pisa fino a ...msn