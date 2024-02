Remedy ha ricomprato i diritti della serie di Control da 505 Games

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)Entertainment ha annunciato di aver acquisito da 505tutti idi pubblicazione, distribuzione, marketing ed altrisu, nome in codice Condor,2, aggiungendo inoltre che tutti i futuri progetti sul franchise saranno di proprietà del team di sviluppo capitanato da Sam Lake.ha affermato che in seguito a questa importante novità saranno in grado di “prendere le giuste decisioni aziendali” per cercare di far crescere come si deve il franchise a lungo termine. Precisiamo che questa operazione è costata allo studio finlandese circa 17 milioni di dollari, che equivale all’importo che 505ha pagato fino ad oggi per lo sviluppo del nome in codice Condor e2, incluso un premio ...