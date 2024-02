Regolamento Padova-Lucchese | come funziona coi gol in trasferta ritorno semifinale Coppa Italia Serie C

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildi: eccocoi gol inneldelladelladiC 2023/2024. 1-0 all’andata in favore dei toscani, i veneti dunque devono ribaltare questo punteggio: i gol in, per fortuna degli euganei, non valgono doppio, questo vuol dire che oltre all’1-0 al, anche con 2-1 o 3-2 (e così via) per i padroni di casa, si procederà con i supplementari ed eventualmente con i rigori. Gli ospiti hanno dunque due risultati su tre, mentre i patavini avanzeranno direttamente al 90? se vinceranno con almeno due gol di scarto. SportFace.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ La grande outsider! Diretta gol live score (oggi 28 febbraio 2024): Parlando dei risultati Coppa Italia Serie C, possiamo adesso spendere qualche parola in più sul Padova, che scegliamo perché è nettamente la migliore in campionato fra le quattro semifinaliste di ...ilsussidiario

