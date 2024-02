Regionali Sardegna | Salvini | “Il Governo è assolutamente saldo”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) PESCARA – “Il. Sono contento di quello che stiamo facendo, che stiamo progettando. Dopo cinque sconfitte consecutive mi fa piacere sapere che la Schlein almeno abbia dormito contenta stanotte”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo, commentando i risultati del voto in, a margine di un evento a Pescara. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:e Meloni sullo scostamento di bilancio mettono dei paletti Elezioni politiche le ultime notizie di oggiapprezza il discorso della Meloni: “Bellissimo” Approvato il Dl lavoro, Meloni: “Ilfesteggia con i fatti” Meloni, un anno di: ...

Dopo 36 ore dall’inizio dello spoglio delle schede, il sito della Regione Sardegna non diffonde il risultato definitivo delle elezioni regionali . È noto che ... (noinotizie)

“In Abruzzo giocheremo una partita diversa. Lì l’amministrazione di centrodestra gode di ampio consenso, mentre in Sardegna c’erano delle criticità”. Pietro ... (notizie)

ZAGABRIA – “Non si è vinto, ne terremo conto, ma questo non ha alcun effetto sulla tenuta del Governo” : lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio e ... (lopinionista)

Elezioni, ecco i più votati: Desiré Manca “regina” del Consiglio regionale con oltre 8mila preferenze: Elezioni, ecco i più votati: Desiré Manca "regina" del Consiglio regionale con oltre 8mila preferenze a Sassari.vistanet

Elezioni Sardegna, che peso avranno le divergenze oltre il senso di una vittoria: Ma, sul piano simbolico, quella di Alessandra Todde a presidente di Regione non è da meno ... hanno dichiarato – potrebbe fare aggiustare la rotta post-voto in Sardegna. Per la Lega, nata daiterritori ...ilmattino

Manfredi: «Sardegna, uniti vinciamo; funziona il modello Napoli»: Si parla del modello Sardegna e del modello Napoli ... C’è chi nella sua parte politica vorrebbe candidarla alla Regione. Il sindaco di Cagliari Truzzu ci ha provato ma ha perso con la Todde e nella ...ilmattino