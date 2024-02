Regionali | il Pd spinge per il campo largo I 5Stelle premono sui programmi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Il centrodestra "si può battere". La Sardegna 'detta' la linea: uniti si vince e, quindi, anche in Basilicata e Piemonte occorre far di tutto per presentarsi in coalizione. La più larga possibile. Tanto più dopo che anche Carlo Calenda ha "capito la lezione" e si è detto pronto a non correre più in solitaria. Insomma,sì, anzi 'larghissimo'. È la 'lezione' che per i dem arriva dal voto sull'isola, con la vittoria di Alessandra Todde sostenuta da M5s, Pd e partiti di sinitra. Per i dem è questa la linea da seguire, "testardamente unitari", ripete a ogni pie' sospinto la segretaria Elly Schlein, che incassa i complimenti dell'intero partito, Bonaccini compreso che, a urne ancora aperte, le ha pubblicamente riconosciuto la giustezza della scelta, nonostante i vari mugugni iniziali tra i democratici, quando la leader dem disse no alle ...