Regionali | Conte | accordi ovunque possibili | ci stiamo lavorando

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Alle regionali correre da soli , pur con un progetto come è successo in Sardegna e in Lombardia con Letizia Moratti non è ... (calcioweb.eu)

La prima vittoria in un'elezione regionale dopo 15 anni ha mandato in corto circuito il Movimento 5 Stelle. Il successo di Alessandra Todde ha mobilitato ... (liberoquotidiano)

Regionali, Sigismondi: “Il centrosinistra coalizione di facciata”: In riferimento alle elezioni Regionali in Abruzzo assistiamo, infatti, a Conte che ripudia l’intesa con Azione e Italia Viva, Renzi che dichiara di non allearsi con i Grillini e, infine, Calenda che ...laquilablog

RDC, Conte: PER OGNI REGIONE CHE CONQUISTEREMO LO RAFFORZEREMO: Roma, 28 feb - "Per ogni regione che conquisteremo, lo dico all'indomani della vittoria in Sardegna non a caso, rafforzeremo" il reddito di cittadinanza "ma non solo: faremo una campagna per le elezio ...9colonne

Conte: "Rinforzeremo Reddito di cittadinanza in ogni Regione conquistata": "In ogni Regione che conquisteremo, andremo a rinforzare il Reddito di cittadinanza, e lo dico non a caso dopo la vittoria in Sardegna". Così il leader M5s, Giuseppe Conte, concludendo il convegno al ...ilgiornale