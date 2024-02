Regime | manganelli | cosa c' entra? | Giuliano Ferrara dà una grande lezione alla sinistra

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il manganello è il nuovo feticcio della. Tanto disprezzato, quanto venerato poiché diventato l'arma prediletta con cui colpire il governo. Ma passare dal criticare l'eccesso di forza di qualche agente al denunciare l'instaurazione di uno Stato di polizia, del, è un esercizio classico della nostra. Una narrazione tanto fantasiosa quanto facile da smontare. E per fortuna ci ha pensato oggi sul Foglionel suo editoriale. Se infatti la forza va usata solo su teppisti e delinquenti, quello pisano è un contesto un po' particolare. “Certo a Pisa hanno un modo tutto loro, un po' triste, di manifestare, ne feci esperienza personale. Preferisco il surrealismo dei livornesi, meglio un livornese in piazza che un pisano all'uscio. Detto questo, che c'...

Ennesima giornata di polemiche e caos in Rai ma stavolta non non sono volate parole ma MANGANELLI . Le cariche della polizia, definite dalle opposizioni ... (bubinoblog)

Noi giovani e meno giovani in piazza insieme contro i manganelli e per la libertà e la democrazia: Sono una fedele sostenitrice delle parole di Giorgio Gaber “libertà è partecipazione”. E allora sono andata, con amici, al Largo Beniamino Gigli a manifestare ed a cantare “Casa Mia” e “Bella Ciao” in ...globalist

L'esordio della Todde Attaccare la Polizia ed il Regime: «I sardi hanno risposto con la matita ai manganelli» ha spiegato il neo governatore della Sardegna di cui, per fortuna, tra due settimane ci dimenticheremo tutti ...panorama

Barbero sugli episodi di Pisa: "Vogliono far star zitti chi protesta un po' troppo": In occasione di una lezione tenuta al liceo Alfieri di Torino, lo storico e scrittore torinese, Alessandro Barbero, ha detto la sua sui recenti fatti di Firenze e Pisa, in cui durante le proteste per ...tg.la7