Red Bull respinge accuse contro Horner | “Resta capo del team”

F1, Christian Horner scagionato dalle accuse di molestie: il team principal della Red Bull resta al suo posto: Christian Horner è stato scagionato da tutte le accuse di molestie dopo la denuncia di una dipendente della Red Bull. Nelle scorse settimane, la scuderia di Formula 1 aveva aperto un'indagine interna ...ilmattino

"Scagionato dalle accuse". Horner resta alla Red Bull. Ecco cosa è stato deciso: Christian Horner è stato scagionato da qualsiasi accusa. Dopo le anticipazione del The Times, ora c'è anche la comunicazione ufficiale della Red Bull. Il team principal resta al suo posto dopo essere ...ilgiornale

Leclerc: “Migliorati, ma se fossimo da 5° posto non riderei più. Red Bull avanti, per ora…”: Una vettura dunque nata sotto una buona stella, ma la cui competitività in pista va tutta dimostrata, soprattutto in confronto a quella Red Bull che l’anno scorso ha dominato il campionato e per ...formulapassion