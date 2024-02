Recanatese. "Noi siamo finiti nei pasticci e noi dobbiamo uscirne»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Non abbiamo fatto assolutamente nulla": questo è l’incipit che precede qualsiasi discorso attuale relativo allae che ci ribadisce, prima di addentrarci in ogni approfondimento anche il direttore tecnico Josè Cianni per il quale la vittoria con la Vis Pesaro è…trapassato remoto. "Non tralasciamo certo le note positive che abbiamo visto sabato in campo, dove si sono notati segnali di cambiamento importanti. Forse l’aspetto che ho apprezzato di più è stato vedere finalmente una squadra attenta nella fase difensiva: è vero che subivamo reti ininterrottamente dal 26 ottobre però è altrettanto vero che abbiamo segnato quasi sempre (si è rimasti all’asciutto solo in quattro occasioni ndr). Chiaramente però se vogliamo risalire la chinainvertire il trend delle reti subite. Bravi comunque i ragazzi, bravissimo l’allenatore ad entrare ...