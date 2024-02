Re Carlo III torna ad incontrare il Primo Ministro di persona

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) ReIII è giàto ai suoi doveri reali diappena poche settimane dopo aver rivelato la sua diagnosi di cancro al mondo intero. Il monarca regnante, 75 anni, è apparso in una fotografia che lo mostrava all’incontro settimanale con ilbritannico Rishi Sunak. L’incontro si è tenuto a Londra, precisamente a Buckingham Palace, mercoledì 21 febbraio. ReIII non aveva annunciato il suo ritorno a lavoro, ma il suo incontro con Sunak ha rappresentato ilimpegno dida quando si è fermato per la malattia. Come mostra la foto, il Re indossava un elegante abito blu, sembrava essere di buon umore e molto allegro mentre stringeva la mano del. Le immagini video diffuse ...