Raspadori | Politano e Traoré | cresciuti con il Sassuolo | diventati grandi con il Napoli Corsport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oggi ilaffronterà ilper il recupero della 21esima giornata di Serie A. Sono ben tre gli ex neroverdi che fanno parte ora della rosa azzurra: Matteo, Giacomoe l’ultimo arrivato Hamedcon ilcon ilIl Corriere dello Sport scrive: “Diresignifica per almeno tre di loro fare un tuffo nel passato e rivivere momenti indimenticabili. Di crescita, prima di tutto, perché se Hamed, Matteoe Giacomosonoquelli che sono adesso, lo devono in gran parte alla società emiliana e alle loro prestazioni al Mapei. ...

