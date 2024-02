Rapine in serie a Roma | anziani presi di mira | calci | pugni e ladri in fuga con i gioielli rubati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)innella serata di ieri ae ad esseredisono stati tutti. I malviventi hanno minacciato e aggredito le loro vittime, alcune delle quali hanno anche avuto necessità di cure da parte dei sanitari del 118. Polizia interviene su treieri sera a(ilcorrieredellacitta.com)Coppia diaggredita in casa Il primo allarme è scattato alle 19. Ad essere stata presa dida due malviventi vestiti di nero è stata una coppia diresidente in un appartamento al primo piano di via Grottaglie. Pochi giri di parole da parte dei delinquenti per chiedere alle vittime: ‘Dateci tutti i soldi e preziosi che avete in casa’. Ma mentre i due malviventi si ...

La polizia ha assicurato alla giustizia M.I., 36 anni, che dovrà stare dietro le sbarre per 14 anni, 4 mesi e 28 giorni per una sfilza di Furti in ... (ilpalermo)

Tanti cuoricini e un innocuo Boo! Ma per ora Rapinese tiene ancora in castigo La Provincia: Insomma, pare proprio che il sindaco di Como Alessandro Rapinese non abbia paura della faccia feroce – ma dal cuore tenerissimo – de La Provincia. Anzi, quasi quasi sembra che l’uomo in fascia tricolo ...comozero

Minori rapinati da tre coetanei nel centro storico: la polizia individua gli autori: Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, diretti da Sergio Leo hanno riguardato una serie di Rapine commesse in danno di minorenni nel centro storico di ...lanazione

Arrestata ex terrorista della Raf, ha usato un passaporto italiano: Una ex terrorista della "Raf", Daniela Klette di 65 anni, è stata arrestata a Berlino per un tentato omicidio e una serie di Rapine compiute, tra il 1999 e il 2016. Lo riferisce l'agenzia Dpa citando ...ansa