(Di mercoledì 28 febbraio 2024)diha partecipato al Web Summit Qatar, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di stile. Eccoil suogriffato e bicolor.

La Corte Reale Hashemita è in lutto , è morto il padre di Rajwa di Giordania , moglie del Principe ereditario Hussein. Rania di Giordania e suo marito Abdullah ... (dilei)

Rania di Giordania pochi giorni fa è volata a Washington DC insieme al marito Abdullah e a suo figlio Hussein per incontrare il Presidente degli Stati Uniti, ... (velvetgossip)

Rania di Giordania veste griffata: quanto vale il nuovo look bianco e blu: L'ultima ad averlo fatto è stata Rania di Giordania, apparsa a un evento istituzionale in versione iper griffata: ecco quanto vale il suo look black&white dall'animo bon-ton. Gli accessori griffati di ...fanpage

Rania di Giordania, cardigan e gonna blu: la sobria eleganza per chiedere la fine della guerra a Gaza: Ad aprire il primo Web Summit del Qatar a Doha è stata Rania di Giordania. La regina ha tenuto un discorso toccante, sottolineando la necessità di porre fine alla guerra a Gaza e di garantire la ...iodonna

Rania di Giordania, regina indiscussa di moda anche alla Casa Bianca: Rania di Giordania pochi giorni fa è volata a Washington DC insieme al marito Abdullah e a suo figlio Hussein per incontrare il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la First Lady, Jill Biden.velvetgossip