Quello che c’è da sapere sulla Transnistria e perché rischia di diventare il nuovo Donbass

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 28 febbraio 2024 – Anche la Moldavia ha il suo: la, regione separatista da un trentennio e abitata a maggioranza da russofoni e ucrainofoni nostalgici dell’Unione Sovietica, ha chiesto oggi ufficialmente aiuto a Mosca contro le pressioni del governo di Chisinau. I ribelli hanno oltretutto fatto presente di non escludere una richiesta di adesione alla Federazione Russa, possibilità già rodata da un discusso referendum tenutosi nel 2006 ma non riconosciuto dalla comunità internazionale. Dove si trova Come il nome suggerisce, la regione si trova oltre il fiume Dnestr (‘Nistru’ in rumeno), a ridosso del confine con l’Ucraina. I suoi centri più importanti sono Tiraspol (133mila abitanti), Bender (92mila) e Ribnita (46mila). La guerra Nel 1990 ha avuto inizio un conflitto tra i filo-sovietici della ...