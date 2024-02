Quella tata non è per bimbi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ieri la "Commissione inglese per la classificazione dei film" ha cambiato la valutazione di Mary Poppins, il classico per famiglie del 1964

Con il suo nuovo lavoro “ Quella visita inaspettata ”, Paolo Caiazzo , porta in scena l’atavico desiderio di dividere il mondo in bene e male . Partendo dal quel ... (2anews)

Tra Matteo Berrettini e Melissa Satta è finita e a confermarlo è proprio il tennista in una conferenza stampa da Montecarlo, dove si sta allenando in vista ... (iodonna)

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano “Quella visita inaspettata” , commedia in due atti scritta e diretta da Paolo Caiazzo . Il Teatro Eduardo De Filippo di ... (2anews)

Mary Poppins verrà distribuito non più come film per bambini: Nel Regno Unito è aumentato il Rating d'Età della celebre pellicola della Disney a causa dell'uso di “linguaggio discriminatorio" nel film. Dunque la tata più celebre della cultura pop (sempre che Fra ...tg24.sky

tata Xover, il primo crossover all'indiana: "Madre" della Aria, la Xover è stato il primo esperimento di crossover della Casa asiatica dopo fuoristrada, pick-up e city car ...msn

Harry e Meghan, le dichiarazioni dell’ex tata: “Un trattamento inaspettato”: Harry e Meghan sotto gli occhi di tutti, di nuovo. Questa volta ad essere sotto i riflettori sono el dichiarazioni dell'ex tata.velvetgossip