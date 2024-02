Quel Sigaro che dal 2006 è simbolo di Vittoria

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb – Ultimo giorno di un evento speciale al cinema, con la proiezione di Adesso vinco io, film documentario su Marcello Lippi, i suoi trionfi con la Juventus e soprattutto il titolo di Campione del Mondo dilo storico 9 luglioa Berlino. Adesso vinco io, il mito suldi una panchina vincente Certamente, un po’ di apologia c’è. Ma è naturale che ci sia, visto che si parla di un mito assoluto della storia dello sport, italiano come mondiale. E così Adesso vinco io comincia con l’avventura in Cina. Dove Lippi, tanto per cambiare, stravince. Però presenta quei successi come una svolta avvenuta con il suo arrivo, mentre ad essere puntigliosi non è stato esattamente così, visto che il Guangzhou Evergrande, la squadra asiatica dove fu ingaggiato nel 2012, aveva appena vinto il suo primo titolo l’anno prima, ...