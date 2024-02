Quanto è importante la comunicazione per un’impresa?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiNel contesto economico e sociale attuale, caratterizzato da una competizione sempre più accesa e da un pubblico sempre più informato e selettivo, la capacità didi comunicare efficacemente con il proprio target assume un ruolo cruciale. Lanon è più vista come un semplice strumento di supporto alle vendite o di promozione, ma come un elemento strategico che contribuisce in modo sostanziale alla costruzione dell’identità di, al suo posizionamento sul mercato e alla gestione della sua reputazione. In questo scenario, le pubbliche relazioni (PR) diventano un aspetto fondamentale della strategia complessiva di un’azienda, un ponte tra l’organizzazione e il suo pubblico, siano essi clienti, partner o la società in generale. L’importanza della...