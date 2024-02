Quando | Schlein canta la hit di Annalisa | Berlinguer di sasso | VIDEO

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La vittoria sul filo di lana della deputata del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde e la sconfitta del candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Da questi due fatti e dall'esito delle elezioni regionali in Sardegna è partita la conversazione tra la conduttrice di È sempre Cartabianca, Bianca, ed Elly, ospite dell'ultima puntata del talk-show. "Ci speravamo. Sapevamo che era una sfida difficile, ma una è stata una vittoria di squadra. Il vento sta già cambiando. Todde dà sicurezza, dà speranza. È stata una vittoria di una coalizione che si è scoperta ogni giorno più unita": queste le iniziali parole usate della segretaria del Pd per commentare il cosiddetto "campo largo" e cioè il supporto reciproco tra il suo partito e quello di Giuseppe Conte. E proprio parlando di questo,si è lasciata scappare una citazione ...

