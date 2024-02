Quando esce la quinta stagione di Mare Fuori? Arriva una notizia completamente inaspettata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La quartadiè ancora in onda su RaiDue ma per chi ha già visto tutte le puntate su RaiPlay l’attesa per la prossima cruscirà però? Per chi sta guardando la quartadiin onda sulla Rai, al secondo canale per la precisione, questo è un articolo che contiene più di qualche spoiler. Bene, ora che vi abbiamo avvisato, possiamo parlare di ciò che ha in cantiere la tv pubblica in merito alla serie di successo che, invece, su RaiPlay ha già mostrato il suo finale.– cityrumors.itStrano, molto strano, perché tutto è rimasto in bilico, talmente tanto che già durante la conferenza stampa di presentazione è stato annunciato che la fiction ambientata nell’Ipm ...