Qualche precisazione sull’Armenia L’intervento dell’amb Hambardzumyan

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gentile Direttrice, Ho notato che la testata da Lei diretta ultimamente ha pubblicato alcuni articoli riguardo la situazione politica nel Caucaso Meridionale nei quali viene sovente riportato il punto di vista dell’Azerbaigian a discapito della posizione del mio Paese, la Repubblica di Armenia. In particolare, mi ha colpito il titolo dell’ultimo articolo (“Attacco armeno contro soldati azeri. Così risale la tensione nel Garabagh”) che non trova alcuna corrispondenza con quanto effettivamente accaduto e fornisce dunque al lettore un’informazione assolutamente distorta e provocativa. Lungi da me, ben inteso, suggerire o peggio imporre al direttore di un giornale cosa pubblicare e come: per fortuna, sono la rappresentante diplomatica di un Paese che nell’ultimo “World press freedom index 2023” di RSF si colloca (49°) quasi in linea con gli standard italiani (41° posto) a differenza, ad ...