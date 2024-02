Putin è un mafioso | non un politico | parla la vedova di Navalny al Parlamento Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Se vuoi davvero sconfiggere, devi diventare un innovatore. E devi smetterla di essere noioso. Non si può danneggiarecon un'altra risoluzione o con un'altra serie di sanzioni che non siano diverse dalle precedenti. Non puoi sconfiggerlo pensando che sia un uomo di principi che ha una morale e delle regole. Non è così, e Alexei lo ha capito molto tempo fa. Non hai a che fare con unma con un maledetto". Lo ha detto Yulia Navalnaya,di Alexei, intervenendo alla plenaria delmento europeo a Strasburgo.