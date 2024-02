Putin e la guerra ibrida contro l’Italia Allarme degli 007 | occhio alle elezioni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 febbraio 2024 -e voto. La Russia è l’attore più attivo in campagne ibride “in danno dele dell’Occidente intero”. Spionaggio, attacchi cyber, disinformazione, sfruttamento in chiave destabilizzante dei flussi migratori: questo l’arsenale usato, secondo la relazione annuale dell’intelligence presentata oggi, alla vigilia del discorso che terrà domani il presidente russo Vladimir. Mosca ha anche cercato di ostacolare le iniziative italiane ed europee di diversificazione energetica e di introduzione del price cap sul gas russo con propaganda “atta a inquinare l’informazione verso il grande pubblico circa l’andamento dei prezzi dell’energia”. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Europee e presidenza italiana del G7 sotto la lente Attenzione dell’intelligence ora ...

