Puglianello | Amantea | “Restyling del cimitero con fondi comunali | è la svolta del decoro”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo sopralluogo del vicepresidente del consiglio comunale, Teresa, nonché delegata del sindaco ai servizi cimiteriali di. “Stiamo restituendoa un luogo che ha bisogno di riqualificazione e sicurezza, lo dobbiamo ai nostri cittadini e ai loro cari defunti. Ilsarà come nuovo fra poco tempo, è un atto di attenzione e consapevolezza della strada giusta che stiamo percorrendo. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo stiamo facendo”, spiegache continua: “Sono stati conclusi, dunque, i lavori di realizzazione di 96 loculi, anche questo era nel nostro programma politico presentato ai cittadini. Siamo in dirittura d’arrivo per garantire una illuminazione nuova dele il rifacimento della pavimentazione, ...