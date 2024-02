Protezione Civile Lazio | Allerta gialla nel pomeriggio del 28 febbraio

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta on validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta on validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono ... (noinotizie)

Aggiornamento sulle condizioni meteo e sulle operazioni di Protezione Civile nella Provincia di Padova: La provincia di Padova è attualmente interessata da un’intensa ondata di maltempo che ha comportato alcune difficoltà sul territorio. Fin dalle prime ore di ieri mattina, la zona dei Colli è stata par ...padovanews

Maltempo in Campania: prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo: L'avviso della Protezione Civile della Campania Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, ...salernotoday

La situazione Comune per Comune. Montebello, in salvo in elicottero dal maneggio: Intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco e di un gommone della Protezione Civile questa mattina per trarre in salvo sette persone al ristorante “Il borgo”, situato nell’alveo del bacino di ...ecovicentino