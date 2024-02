Proposte indecenti all’Università in un dossier | ricatti sessuali dei prof agli esami

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nessuno avrebbe mai immaginato che studiareavrebbe dovuto comportare, soprattutto per alcune studentesse, il dover subire abusi. È stata un’inchiesta condotta da Sinistra universitaria e riportata da La Repubblica, a portare alla luce una serie di fatti ripugnanti che si sarebbero verificati soprattutto durante le sessioni d’esame. Ildi Sinistra universitaria circa abusi sulle studentesse – ilcorrieredellacitta.comDiversi i casi venuti alla luce, alcuni dei quali davvero orripilanti, come quello di una universitaria andata male a un esame e consolata dallo stesso docente che le avrebbe messo una mano sulla gamba per rassicurarla: ‘Vieni nel mio studio e andrà tutto bene’. Il racconto di 130 studentesse vittime di violenze e abusi Per il coraggio di oltre 130 studentesse di raccontare le violenze ...

Tuttosport – Milan, per Zirkzee conviene trattare con il Bayern: coinvolti Maignan e Theo | OneFootball: Sta diventando intricato l’interessamento del Milan per Joshua Zirzkee, attaccante del Bologna per il quale i rossoneri stanno probabilmente realizzando la difficoltà nella negoziazione, come analizza ...onefootball

Shaila Gatta racconta la proposta indecente ricevuta, lei non ci sta e denuncia tutto sui social: “Profondamente umiliata”: Proposta indecente: Shaila Gatta ha spiegato che l'uomo le ha inviato un'email con una proposta a dir poco sconcertante per una notte.bigodino

Caterina Murino: «Mi scartarono per Sabrina Ferilli e da lì iniziò la mia fortuna. La Letterina Ruolo infelice»: L’attrice, nata in Sardegna, vive a Parigi, ex letterina ed ex Bond Girl: invitai il mio primo amore all’anteprima di 007 ...corriere