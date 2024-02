(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pro e contro della tecnica di potatura giapponese, un esempio di coltura sostenibile Creare: questa è la “lezione” di economia circolare regalata dal, una tecnica sostenibile per la silvicoltura che affonda le proprie radici in Giappone. Letteralmente “” significa “cedro piattaforma” e consiste nel potare glidi cedro per

Produrre legname senza abbattere gli alberi: come funziona il Daisugi: La tecnica Daisugi nacque quindi con lo scopo di ridurre il numero di piantagioni, accelerare il ciclo di raccolta e Produrre legno più resistente ed ebbe il suo massimo sviluppo a Kyoto dove la ...adnkronos

L'Ue e la Costa d'Avorio collaborano per Produrre cacao sostenibile: Nel 2025 Bruxelles introdurrà nuove norme per combattere la deforestazione: Euronews è stata in Costa d'Avorio per incontrare gli uomini e le donne che incoraggiano una produzione di cacao responsabil ...it.euronews

'Carne dal legno', progetto biotech per un'economia sostenibile: