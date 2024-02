Prime Video introduce la pubblicità | ecco come fare per non avere interruzioni

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Amazonsta per introdurre una novità significativa che influenzerà la modalità di fruizione dei suoi contenuti. A partire dal 9 aprile 2024, i film e le serie TV offerti dal servizio di streaming includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Questa mossa,comunicato da Amazon, è volta a sostenere e incrementare gli investimenti in contenuti di qualità, assicurando al contempo la quantità e la qualità dell’offerta su. In risposta alle potenziali preoccupazioni degli abbonati, Amazon ha assicurato che il numero di annunci sarà significativamente inferiore rispetto a quello presente nella televisione lineare e in altri servizi di streaming, minimizzando così l’interruzione dell’esperienza di visione. Importante sottolineare che non vi sarà alcuna ...